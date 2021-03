Ex-verloofde Sonja Bakker krijgt 60 uur taakstraf voor mishandeling: "De koek is op"

BERGEN - Barry van Suijdam uit Bergen, de ex-verloofde van Sonja Bakker, is op 10 maart veroordeeld door de politierechter in Alkmaar voor mishandeling. Hij krijgt een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken, met een proeftijd van twee jaar.

Eind november zou de 47-jarige Van Suijdam zijn toenmalige verloofde na een feestje te lijf zijn gegaan. Bakker heeft daarvoor aangifte gedaan van mishandeling. Dat leidde tot een dagvaarding, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 november werd de politie opgeroepen bij een conflict tussen de twee. De chauffeur die het verloofde stel in hun Range Rover naar hun huis in Bergen had gereden, alarmeerde de politie.

Gevlucht

Bij de Bergense villa van Barry van Suijdam en Sonja Bakker verschenen maar liefst zeven politieauto's. Van Suijdam was na het conflict weggevlucht.

De vastgoedondernemer werd later verderop op een bankje in Bergen aangetroffen. Hij volgde agressietherapie in de hoop hun relatie te redden. Sonja Bakker wilde er destijds niet veel over kwijt, behalve dat het stel ruzie had.

Losse handjes

Tijdens een boekpresentatie van de Noord-Hollandse dieetgoeroe zou haar verloofde teveel hebben gedronken en ontstond er voor de ogen van de pers een woordenwisseling. Van Suijdam zou Bakker na de ruzie aan haar armen en haren hebben getrokken. Ook zou hij haar hebben geslagen.

Nadat Bakker aangifte deed, belandde de zaak bij justitie en kwam op 10 maart voor bij de politierechter, wat tot de veroordeling leidde.

Uit elkaar

De volgende dag werd bekend dat het stel uit elkaar gaat. Volgens Bakker was "de koek op". De twee waren sinds 2018 samen.

Tegenover de redactie van het SBS6-programma Shownieuws ontkende Van Suijdam gisteravond iets van de veroordeling te weten. Ook ontkende hij dat hij bij de zitting aanwezig was.

Patty Brard wist echter te vertellen dat van Suijdam volgens haar bronnen wel degelijk bij de terechtzitting was. Sonja Bakker liet zich daar als slachtoffer vertegenwoordigen door haar advocaat.