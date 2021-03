De Peiling: Een volgend kabinet moet meer doen om ongezond eten aan te pakken

NOORD-HOLLAND - Het toekomstige kabinet moet veel ambitieuzer zijn in het aanpakken van te veel zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen, zegt De Consumentenbond . Die vindt dat het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (2014-2020) te weinig heeft opgeleverd.

Volgens Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, heeft het akkoord uit 2014 te weinig opgeleverd. De Consumentenbond wil strenge afspraken over de nieuwe aanpak van productverbetering waar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op dit ogenblik aan werkt.

Te zout, te zoet, te vet

Tests laten zien dat producenten te weinig oog hebben voor het suikergehalte, de hoeveelheid zout en de bergen verzadigd vet in hun voedingsmiddelen. Molenaar wijst op de grote hoeveelheid voorbeelden die in de schappen van de supermarkt te vinden zijn: te zoute vegaburgers, erwtensoep en bouillonblokjes, te zoete satésaus en maaltijdvervangers. Te vette lasagnes en diepvriespizza’s. Een recente test met jong belegen 30+ kaas uit de supermarkt liet zien dat de helft van de geteste kazen te veel zout bevat. En plantaardige kaas? Dat is geen gezond alternatief, aldus de Consumentenbond. Het bevat teveel zout en verzadigd vet.

Fabrikanten

"Wij zeggen al jaren dat er meer moet gebeuren. Fabrikanten komen steeds met mooie beloftes, maar over de hele linie gebeurt er veel te weinig. Nu moet de politiek echt doorpakken. Strenge, wettelijke normen voor alle productgroepen. Fabrikanten die niet voldoende meewerken moeten stevig aangepakt worden. Dan wordt het voor consumenten eindelijk makkelijker om minder zout, suiker en verzadigd vet binnen te krijgen," aldus Molenaar.

Zout

Circa 80% van het zout dat we binnenkrijgen is verwerkt in producten die we kant en klaar kopen, zoals brood, kaas, vleeswaren en (maaltijd)sauzen. Wist je dat de hoeveelheid zout die in dezelfde soort producten zitten, maar van andere fabrikanten zijn, enorm kunnen verschillen? Kijk hier voor alternatieve producten die minder zout bevatten.