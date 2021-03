Cameratoezicht op station Krommenie-Assendelft blijft

ASSENDELFT - De bewoners in de omgeving kunnen rustig blijven slapen, want de camera's die onveilige situaties op station Krommenie-Assendelft moeten tegengaan, blijven voor onbepaalde tijd hangen. Burgemeester Jan Hamming heeft dit besloten: "Omdat politie, handhaving en omwonenden aangeven dat het werkt, vinden wij dat we dit middel voor langere periode moeten inzetten.”