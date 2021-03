Gemeente op vingers getikt door Raad van State over nieuwbouwplan Gommerwijk West-West

ENKHUIZEN - De gemeente heeft te lang gewacht met duidelijkheid voor de familie Zwaan over de uitkoop van hun agrarische grond voor de nieuwbouwwijk Gommerwijk West-West. Dat oordeelt de Raad van State. Veelvuldig werd er met de gemeente gesproken over de verkoop, maar concrete plannen bleven uit. De gemeente moet nu met een nieuw voorstel komen.

De nieuwbouwwijk Gommerwijk West-West is al jaren een slepende kwestie voor de gemeente Enkhuizen en viel eerder onder de verantwoordelijkheid van wethouder Erik Struijlaart, die twee weken geleden opstapte uit zijn functie. Sinds 2008 ligt het plan voor een nieuwe wijk met 700 woningen klaar, dat in het westen van Enkhuizen moet verrijzen. Dit plan kan echter niet uitgevoerd worden, zolang het niet volledig is uitgewerkt.

Gemeente Enkhuizen wilde het stuk agrarische grond van de familie Zwaan kopen voor de bouw van de wijk maar zij werden het daarover niet eens. Met als gevolg dat de gemeente het stuk agrarische grond buiten beschouwing heeft gelaten. Na meerdere verzoeken van de familie aan de gemeente, bleef een concreet plan uit.

Beide partijen hebben stukken bij de Raad van State ingediend, waarmee zij hun gelijk wilden halen. Deze zaak werd eind januari behandeld, waarna de Raad van State vorige week tot een uitspraak kwam.

Dwangsom

Doordat de gemeente in de afgelopen jaren meerdere keren aan de familie heeft toegezegd dat er gebouwd zou worden op hun grond, heeft de Raad van State in de uitspraak laten weten dat met het afketsen van de deal over de grond het vertrouwensbeginsel is geschonden.

De Raad van State dringt er nu bij de gemeente op aan om snel een nieuw besluit te nemen, en dit volgens de wet bekend te maken. Mocht de gemeente de deadline niet halen, dan moet zij een dwangsom van 100 euro per dag betalen. Dit bedrag kan oplopen tot 15.000 euro. Daarnaast moet de gemeente een bedrag van 1.780 euro betalen aan de familie en derden voor het hoger beroep.