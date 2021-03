Zon prikt in de ogen, trek in een ijsje groeit: deze ijssalons zijn er klaar voor

NOORD-HOLLAND - Stracciatella, spiced coffee of cookie dough ijs? De keuze is reuze in de verschillende ijssalons in onze provincie. Het personeel is goed voorbereid en gemotiveerd. Nodig ook, want door het warme weer, worden drukke dagen verwacht. NH Nieuws sprak met eigenaren van vier bekende, Noord-Hollandse ijssalons. "We zijn extra vroeg opgestaan om alles goed voor te bereiden. Iedereen heeft er zin in."

IJssalon Di Fiorentina in Heiloo is goed voorbereid op de drukke dag - Maaike Polder/NH Nieuws

Met het paasweekend voor de deur, maken de meeste ijssalons zich op voor een nieuw seizoen. Mariska begrijpt wel waarom. "Dan zijn mensen toch wat vrolijker en gaan ze de deur uit." Samen met haar broer en vader Do runnen zij 'IJskraam Do', een begrip in Volendam en omstreken. Met een spiksplinternieuwe kraam is de familie klaar voor mooie dagen. Vooral kinderen zullen al watertandend een ijsje komen halen, denkt ze. "Als het mooi weer is, gaan kinderen na schooltijd vaak naar de Dijk voor een ijsje." Drukte door mooi weer Het weer is een fijne meevaller. Eigenaresse Caroline van ijssalon De Hoop in Blaricum noemt het ook wel 'Russisch roulette': "Het is mooi weer en heel druk óf slecht weer en heel rustig", lacht ze. Tekst gaat verder onder de foto.

IJssalon De Hoop in Blaricum - IJssalon De Hoop

De coronamaatregelen spelen wat dat betreft een kleine rol in de verkoop. "Het is vooral het weer dat invloed erop heeft", zegt ook Mariska. "Vorig jaar hebben we een mooi seizoen gehad, dus dit jaar hebben we er ook veel vertrouwen in. We hebben een nieuwe kar en de Volendammers blijven ons goed trouw." Tekst gaat verder onder de foto.

De nieuwe kraam (na 30 jaar) van IJskraam Do op de Dijk in Volendam - IJskraam Do

Wat niet betekent dat de ijssalons geen rekening houden met de maatregelen. Zo mag er bij ijssalon De Hoop slechts één persoon naar binnen voor het bestellen van ijs. Coronaproof Ook moeten mensen via een andere deur naar binnen dan naar buiten en is gedacht aan voldoende ventilatie. Caroline klaagt er niet over, integendeel: "Ik ben al blij dat ik open mag. Tuurlijk kijken wij ook uit naar honderd mensen voor de vitrine en vijftig mensen op het terras, maar dat kan nu niet." Bij ijssalon Di Fiorentina in Heiloo staan zelfs twee beveiligers buiten die toezien op de maatregelen. "Zij zorgen dat alle mensen op afstand staan", zegt eigenaar Ed, bij wie de wekker nog voor zonsopkomst afging. "We zijn extra vroeg opgestaan om alles goed voor te bereiden. De sfeer is erg goed, iedereen is enorm gemotiveerd." Tekst gaat verder onder de foto.

Bezoekers genieten van het ijsje van IJssalon Di Fiorentina in Heiloo - Maaike Polder/NH Nieuws

De eerste ijsliefhebbers genieten al van een ijsje in de zon, zoals de 17-jarige Lisa die als vrijwilliger van het maatjesproject van Trefpunt Heiloo een ijsje eet met een 87-jarige vrouw. "We hebben een rondje gelopen en nu even een ijsje gehaald. Zulk lekker ijs hebben ze hier", zegt Lisa. Ook de 87-jarige vrouw geniet: "We hadden er trek in vanwege het mooie weer." 'Kunnen ons vak uitoefenen' In het noordelijker gelegen Callantsoog is eigenaar Kees Baars van ijssalon IJsie Prima enthousiast over de 'klassieke start' van het seizoen. Ook hij houdt rekening met de coronamaatregelen: de route in de winkel is aangepast, op het plein staan stippen waar mensen op afstand van elkaar wachten en de medewerkers dragen bescherming, vertelt hij. "We mogen niet klagen. We kunnen ons vak uitoefenen en houden wat over." Tekst gaat verder onder de foto.

IJsje halen bij IJsie Prima in Callantsoog - IJssalon IJsie Prima

Als kers op de taart is de ijssalon van Baars door branchevereniging Ambachtelijk IJscentrum genomineerd als één van de vijf ijszaken voor 'IJssalon van het Jaar'. Op donderdag 1 april is de prijsuitreiking. "Heel spannend. We kijken er erg naar uit", zegt Baars.