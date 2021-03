Man van Bibian Mentel na overlijden snowboardkampioene: "Verdrietig, maar trots"

Edwin Spee noemt in een bericht op Instagram haar kracht, haar onverwoestbare lach en hij is vooral trots dat zij zoveel mensen heeft weten te raken. Voor hem waren de laatste weken de mooiste. "Tot de laatste minuut was haar prachtige lach onverwoestbaar en was ze in staat de mensen om haar heen liefde te geven."

Dat heeft ook goede vriendin en directeur van het sportblad Helden, Barbara Barend, gemerkt. De laatste keer dat ze Bibian zag, was zo'n twee weken geleden, vertelt ze op NH Radio. "In de auto was ik murw geslagen. Toen kon ik ook niet zoveel meer. Ze zei tegen me: "Bar, het is goed zo". Dat moment was voor haar heel heftig. "Want ik wist dat het de laatste keer was." Volgens Barend was ze vorige week nog oké. "Toch is het ineens snel gegaan."

Voorbeeld

De snowboardkampioene deed Barend realiseren wat ze heeft en dat ze er mag zijn. "Ze was echt een voorbeeld. Ze maakte wat los voor mensen met een beperking en voor mensen die anders zijn. Voor iedereen had ze de boodschap om je dromen na te jagen en niet bij tegenslag bij de pakken neer te zitten."