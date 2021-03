Yentl en de Boer winnen opnieuw Annie M.G. Schmidtprijs

AMSTERDAM - Yentl en de Boer hebben de Annie M.G. Schmidtprijs gewonnen met hun lied Het is begonnen afkomstig uit het theaterprogramma De Kampvuursessies. Het is de tweede keer dat het Amsterdamse cabaretduo de prestigieuze prijs uitgereikt krijgt.

De jury onder leiding van Jacques Klöters prijst de kwaliteit van het nummer: "Een lied dat muzikaal uitzonderlijk mooi is, goed in elkaar zit, een briljant uitgangspunt heeft. Het wilde een antwoord zijn op een bekend lied en het werd een klein kunstwerk."

De tekst werd geschreven voor de Avond van de Kleinkunst en is een antwoordlied op het bekende nummer Het is over van Annie M.G. Schmidt. Yentl en de Boer wonnen de prijs ook al in 2014, toen voor het beste theaterlied Ik heb een man gekend.

De Annie M.G. Schmidtprijs bekroont een tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest van het beste Nederlandstalige theaterlied van het voorgaande jaar. De jury bestond dit jaar uit Cor Bakker, Rutger de Bekker, Hanneke Drenth, Jacques Klöters (voorzitter) en Jeanine la Rose.