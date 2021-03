Motorrijder overlijdt na botsing tegen boom in Oudendijk

Vanwege het ongeluk is de N247 tijdelijk afgesloten in beide richtingen. Een getuige meldt dat er een groot gebied wordt afgezet voor onderzoek.

De motorrijder raakte ernstig gewond en werd in eerste instantie verzorgd door ambulancemedewerkers. Ook een traumahelikopter landde ter plaatse en ondersteunde het ambulancepersoneel. Uiteindelijk is het slachtoffer overleden aan zijn verwondingen.

