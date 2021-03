Sven Ross brengt eerste single uit van EP, gefinancierd met crowdfunding

Na een geslaagd crowdfundingproject komt de 22-jarige Sven Reus uit Hoogkarspel dit najaar met zijn debuut EP. De eerste single is sinds vrijdag uit, met Heart Against The Rocks probeert de ambitieuze singer-songwriter zijn fanbase te vergroten.

Zijn achternaam ‘Reus’ heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een internationale artiestennaam: Sven Ross. "Maar ik reageer ook nog wel op mijn echte achternaam hoor", vertelt Sven lachend. Hij studeerde een tijdje in Londen en merkte dat zijn achternaam daar toch al vaak verbasterd werd naar Ross. "Als ik ooit nog een beetje internationale ambities heb, wat er wel in zit, moet ik toch wat voor die achternaam verzinnen", legt hij uit. Sven doet sowieso zijn best om een internationaal publiek te bereiken en doet zijn sociale media-uitlatingen inmiddels ook in het Engels. "Ik heb wel wat vrienden en connecties overgehouden uit mijn tijd in Londen. Die wil ik ook op de hoogte houden. En via Spotify heb je natuurlijk makkelijk een wereldwijd bereik, ik vind het wel belangrijk om een groter potentieel publiek te bereiken." Geslaagde inzamelingsactie De singer-songwriter is ambitieus en heeft al een aardige fanbase op weten te bouwen, ontdekte hij na het slagen van zijn crowdfundingproject. Ruim 100 mensen wilden het maken van zijn EP wel financieel ondersteunen. "Dat geeft een beetje een beeld van de mensen die je in ieder geval gaat bereiken. De rest is mooi meegenomen." De binnengekomen donaties had hij hard nodig, om het uitbrengen van die debuut EP te realiseren. "Vooral de opnames zijn kostbaar. Daarnaast wil ik het liefst ook een fysieke versie op vinyl uitbrengen, dat kost natuurlijk allemaal geld."

De EP is ondertussen opgenomen, daarvoor dook hij eind vorig jaar de studio in. In het najaar van 2021 hoopt hij de plaat uit te brengen. "Ik heb nog geen data, dat hangt nog een beetje af hoe de songs worden ontvangen en hoe de coronasituatie er tegen die tijd uitziet." Een eerste single is sinds vrijdag wél vast uit. WEEFF Radio mocht Sven dit weekend verrassen, want Heart Against The Rocks is zijn eerste notering als WEEFF Top Favoriet.