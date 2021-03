Henk (94) is de Schoorlse majoor Tom: "Het gaat van een leien dakje"

SCHOORL - Bewoners van verzorgingshuis Hoog Duinen in Schoorl hebben vandaag al meer dan 1.300 euro bij elkaar gelopen met hun deelname aan de landelijke sponsorloop Run for Kika Lentefit. De inzet van de bewoners voor de sponsorloop is geregeld door de 94-jarige bewoner Henk de Haan.

Henk de Haan (94) in actie voor het goede doel - NH Nieuws / Alkmaar Centraal

Met Run for Kika lopen mensen door het hele land tussen 21 en 31 maart in totaal 21 kilometer om geld op te halen voor de stichting Kinderen Kankervrij (Kika). De ouderen maken, soms met hulp en ondersteuning van loopstok, rollator of rolstoel, kilometers rond het verzorgingshuis van Magentazorg. Maandag schreven zij de 46e kilometer op hun naam, en de loopactie gaat nog tot en met woensdag door. Elders rennen de deelnemers de sponsorgelden bij elkaar, maar in Schoorl doen ze het in kleine etappes en op een rustig tempo. De deelname is vooral te danken aan kleinzoon Rick van opa De Haan. Rick is betrokken bij de organisatie van de landelijke sponsorloop. Tekst loopt door onder de video

Henk de Haan (94) is op dreef voor Kika Run - mediapartner Alkmaar Centraal

De Engelse majoor Tom Moore is een lichtend voorbeeld voor de ouderen. Moore haalde in zijn laatste levensjaar miljoenen ponden op voor de Britse gezondheidszorg. Uitgedost in de oranje actiekleuren gaan de ouderen nog twee dagen op pad. Er is een gerede kans dat het bedrag nog flink verder stijgt na de 1.300 euro, want de initiatiefnemer weet van geen ophouden. "Ik ben nu echt op dreef", aldus voorloper Henk de Haan.