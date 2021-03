Bloesempark in Amsterdamse Bos drukbezocht: "Dit geeft ons een heerlijk gevoel"

AMSTELVEEN - Honderden mensen hebben vandaag, verspreid over de dag, het Bloesempark in het Amsterdamse Bos bezocht. Daar is de bloei van de Japanse sierkersen te zien en dat trekt jaarlijks veel publiek.

Kersenbloesem - NH Nieuws

Een deel van de bezoekers komt uit het buitenland. "Omdat ik nieuw ben hier, ik was er niet eerder, wilde ik kijken. Want het is kersenbloesemtijd", vertelt een Chinese vrouw. "De lente start met prachtige kleuren", aldus een man uit India. "Dit is de eerste kleur die we hier zien, dit geeft een goed gevoel." De gemeente heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat het te druk wordt. Zo mogen er maximaal 150 bezoekers tegelijk aanwezig zijn, wordt gevraagd om niet langer dan een halfuur te blijven en is er maar een in- en uitgang.

"Ik keek wel rond en dacht wel, jeetje, het is wel lastig om anderhalve meter afstand te houden", zegt een bezoeker. "We proberen het wel. Maar de groep hierachter bijvoorbeeld, dat is niet echt op anderhalve meter afstand. Dus daar blijven we maar een beetje uit de buurt." Een groot probleem vindt ze de drukte niet, net als de andere bezoekers. "We zijn het al zat met corona. Maar dit vrolijkt op. Het geeft ons een heerlijk gevoel", zei een andere bezoeker."