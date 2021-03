Telstar schiet zich met nederlaag bij FC Dordrecht in de eigen voet

DORDRECHT - De play-offs verdwijnen voor Telstar langzaam achter de horizon. Door de 1-0 nederlaag bij laagvlieger FC Dordecht zijn de kansen van de Velsenaren in de vierde periode behoorlijk geslonken. Plaatsing via de reguliere stand is vrijwel onmogelijk geworden. Cas Dijkstra bewees zijn team met een rode kaart kort voor rust een slechte dienst.

Telstar greep vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Alex Bos het initiatief. Na een aantal ongevaarlijke afstandsschoten kreeg Glynor Plet in de negende minuut de eerste serieuze kans van de wedstrijd. De topscorer slaagde er van dichtbij niet in om de voorzet van Gyliano van Velzen in het doel te werken.

Telstar dominant

Tien minuten later probeerde Cas Dijkstra het met een verwoestend schot van net buiten het strafschopgebied, maar kopte Dordrecht-speler Jari Schuurman de bal uit het doel. In de 23e minuut werd de middenvelder nogmaals gevaarlijk. Hij stond aan het einde van een slim genomen vrije trap, maar vond in de korte hoek doelman Max van Herk op zijn weg.

Hoewel Telstar daarna de bovenliggende partij bleef, werd de ploeg van trainer Andries Jonker steeds minder gevaarlijk. Plet probeerde het nog een keer, maar Van Herk had weinig moeite met zijn schot door het midden. De Schapenkoppen kregen in de eerste helft één grote kans. In de 39e minuut voorkwam Anthony Berenstein met een perfecte sliding dat Richie Musaba kon uithalen.

Rood Dijkstra

Twee minuten voor rust verspeelde Dijkstra de bal en haalde daarna volkomen onnodig zijn tegenstander Adnan Ugur neer. Bos trok resoluut de rode kaart. De tien van Telstar bleven ook na rust gevaarlijk. Redouan El Yaakoubi en Sven van Doorm schoten de bal in kansrijke positie over het doel.