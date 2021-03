Michelinster steun voor restaurant in coronacrisis: "Anders kom je helemaal in verdomhoekje te zitten"

SCHOORL - Echt een grote verrassing werd het niet voor de eigenaren en medewerkers van hotel restaurant Merlet in Schoorl. Toch kon de champagne vanmiddag wel worden opengetrokken. Het restaurant behoudt zijn Michelinster. En dat is een lichtpuntje tijdens deze lockdown. "Je kunt nooit achterover leunen bij Michelin dus dit geeft de burger wel moed", aldus eigenaar Martin van Bourgonje.

Amateuristisch

Ergens baalt eigenaar Van Bourgonje wel van de bekendmaking van de Michelinsterren. Afgelopen zaterdag kwam al per ongeluk naar buiten welke restaurants er een ster bijkregen. Dat had alles te maken met een technische storing in de Michelin-app. "Dat is wel erg amateuristisch. Het is al een heel vervelend jaar en als dit feestje dan ook niet lekker loopt is dat wel zonde. De magie is er vanaf."

In verband met de coronacrisis was de officiële presentatie van de Michelingids en de bekendmaking van de sterren live te volgen op de YouTube- en Facebook-kanalen van het merk. Maar dat werd uiteindelijk een chaos. Interviews met gelukkige chefs en eigenaren via zoom waren niet te horen vanwege verbindingsproblemen. "Als wij op deze manier een avond hadden georganiseerd en er zou een inspecteur in mijn restaurant zitten dan was ik mijn ster kwijtgeraakt", aldus Van Bourgonje.

Tekst gaat door onder de video.