Keeper Hobie Verhulst verlengt zijn contract bij AZ met twee jaar

Verhulst doorliep de gehele jeugdopleiding van AZ en speelde vervolgens voor MVV, FC Volendam en Go Ahead Eagles. Vorige zomer tekende hij na twee seizoenen in Deventer een contract bij AZ. "Het is natuurlijk een beetje mijn cluppie omdat je hier bent begonnen en heel lang hebt gespeeld."

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij dat de keeper heeft bijgetekend. "Hij heeft meer dan tweehonderd wedstrijden betaald voetbal in zijn benen, maar is daarom niet minder ambitieus. Ik denk dat het een jongen is die iedere dag beter wil worden. Dat is wat wij natuurlijk graag zien."