Dieren lijken gered: omstreden fietspadplannen Sint Pancras geschrapt

Drie petities tegen de plannen voor het doortrekken van een fietspad van Alkmaar naar Sint-Pancras door geliefd natuurgebied, hebben geleid tot succes voor de initieerders. Ze zijn namelijk geschrapt uit het definitieve verkeersadvies, dat vandaag door het onderzoeksbureau aan gemeente Langedijk is overhandigd. "We zijn heel blij", reageert Astrid Vreugdenhil tegen NH Nieuws.

De Oude Veert in koudere tijden, foto van Bram Kout - Maaike Polder / NH Nieuws

Ze startte één van de petities en is, net als de andere initieerders, vrijdag al door de gemeente ingelicht over de wijzigingen in het plan. Onderzoekbureau Sweco onderzocht de afgelopen maanden, met inspraak van dorpsbewoners, welke verkeersmaatregelen er in de gemeente genomen moeten worden om de doorstroom en veiligheid te verbeteren. In de eerste versie van hun rapport stonden plannen voor het doortrekken van een fietspad via het pittoreske paadje Kossenland bij station Alkmaar-Noord naar de historische Oude Veert in Sint Pancras. Het zou onderdeel worden van een regionale fietsroute.

Het plan voor het doortrekken van een fietspad - Maaike Polder / NH Nieuws

De gemeente laat weten dat die plannen uit het advies zijn gehaald. "Er zijn alternatieve routes beschikbaar en er is onvoldoende draagvlak voor deze maatregel in Sint Pancras", aldus een woordvoerder. Broedvogels, hazen en egels Bijna duizend mensen tekenden de petities. Inwoner Bram Kout is één van hen. Hij is opgegroeid bij de Oude Veert. "Het is een stukje geschiedenis dat niet mag verdwijnen", zei hij destijds tegen NH Nieuws. "En er zitten broedvogels, ijsvogels, hazen, egels. Als je daar bruggen, asfalt en licht neerzet, dan maak je het kapot", vulde initiator van één van de petities Dorien Tamis aan.

In het rapport valt verder te lezen dat fietsers en voetgangers in de gemeente meer ruimte krijgen, ook als dit ten koste gaat van de ruimte voor auto's. 'Ook moet het doorgaande karakter van de Bovenweg minder worden benadrukt door aantrekkelijke verblijfsgebieden langs de Bovenweg te creëren', valt er te lezen. Wel schrijft het bureau dat 'de noodzaak voor goede fietsverbindingen met de regio blijft. We adviseren de ingediende reacties en petities integraal mee te nemen in de uitwerking van het regionaal fietsnetwerk in dat traject.' Het college neemt op dinsdag 6 april een beslissing over de verkeerssituatie, waarna de gemeente de bouwprocedure in gang zet. Helemaal zeker is het dus niet dat het fietspad tussen Kossenland en de Oude Veert er niet komt, maar bronnen melden aan NH Nieuws dat het wel erg onwaarschijnlijk is. "We wachten met spanning op het besluit van het college", aldus petitieinitieerder Vreugdenhil.

