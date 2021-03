IJmond NL V Vrolijkheid verdringt het chagrijn: fietsers genieten op het sluizencomplex

VELSEN - Drie jaar hebben ze erop gewacht en vandaag was het zover: voetgangers en (brom)fietsers kunnen het Noordzeekanaal in Velsen weer oversteken via de route over de sluizen. Het chagrijn van veel fietsers over de in hun ogen veel te lange sluiting van het traject maakte plaats voor vrolijke gezichten.

De sluisroute is een belangrijke verbinding voor mensen die bij Tata Steel werken en in IJmuiden wonen. Maar het herstel van de fietsverkeersader heeft ook een andere functie gekregen. Er is namelijk geen betere plek om te zien hoe het werk aan de nieuwe zeesluis vordert. Het is overdreven om te stellen dat het filerijden was voor fietsers, maar druk was het wel met nieuwsgierigen. "Je ziet wel eens een filmpje van de bouw voorbij komen", zegt een vrouw die wandelend komt kijken. "Maar nu je er zo dicht bij bent, krijg je pas echt een indruk."

"We hebben familie aan de andere kant wonen", wijst een man naar Velsen-Noord. "Ik ben blij dat we geen gebruik meer hoeven maken van de pont om daar te komen." Een groep wielrenners-op-leeftijd raakt niet uitgepraat over het nieuwe fietspad. "Niet meer van die tegels die los zitten, maar mooi asfalt. Echt een hele verbetering."

Quote "De afsluiting zou van korte duur zijn, maar het werd uiteindelijk drie jaar" Han van Spanje, fietsersbond Velsen

Rijswaterstaat heeft de opening geen officieel tintje gegeven. Maandagochtend in alle vroegte zijn zonder bombarie de hekken weggehaald. Fietsersbond Velsen heeft wat leden verzameld om de nieuwe route te bekijken. Ze zijn blij. "Een mooi moment", zegt Han van Spanje van de Fietsersbond. "Ik ben wel chagrijnig geweest dat de route zo lang dicht is geweest. Het zou van korte duur zijn, maar werd uiteindelijk drie jaar. Nou ja, ik ben blij dat het weer kan."

Het is nog niet bekend wanneer de route opengaat voor autoverkeer. Waarschijnlijk ná voltooing van het werk aan de sluis. Dat is - als alles volgens schema loopt - begin 2022.

