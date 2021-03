Grote Alkmaarse wandel-, hardloop- en fietsevenementen gecanceld

De Wandel4daagse, wielerklassieker de Ronde van Noord-Holland en de Alkmaar City Run gaan niet door. Normaal vinden de sportevenementen in april, mei en juni plaats, maar dat is volgens organisator Le Champion nog te vroeg voor zo'n groot evenement. Er komen wel online alternatieven voor in de plaats, bijvoorbeeld met de Strava-app op je mobiele telefoon.

Inmiddels worden er al een jaar geen grote sportevenementen georganiseerd door Le Champion, natuurlijk vanwege het coronavirus. Heel even was er hoop dat bepaalde voorjaarsevenementen konden worden verplaatst, maar dit bleek door de regionale evenementenkalender toch niet haalbaar.

Virtuele wandel/hardloop/fietsroutes

Je kan op 24 en 25 april middels de Strava-app de route van de Ronde van Noord-Holland fietsen. De fietsklassieker staat in 2022 ook weer in april gepland.

Ook kan je in de week van 12 mei, verdeeld dus over een paar dagen vijf of tien kilometer meerennen met een digitale City Run van Alkmaar. Volgend jaar is de run op 25 mei.

In de derde week van juni is de wandelvierdaagse thuiseditie. Meer informatie over hoe dat werkt vind je op de website van Le Champion. In 2022 is de 4daagse van 15 t/m 18 juni.