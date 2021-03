Enige Westfriese sterrenrestaurant van de lijst af: "Achter elke traan zit een glimlach"

WEST-FRIESLAND - Er pronkt geen culinaire Westfriese trots meer op de lijst van sterrenrestaurants die vandaag bekendgemaakt werd door Michelin. Het Hoornse Restaurant Lucas Rive was sinds 2014 bekroond met één ster, maar dit jaar verdwijnt het restaurant van de lijst. Sterrenchef Lucas Rive overleed in 2019 en sinds eind vorig jaar staat het restaurant te koop. Tot de verkoop wordt er 'gekookt op het niveau dat Lucas kookte.'

Aan het Algemeen Dagblad vertelt Michelin dat zes Nederlandse restaurants van de lijst af zijn. "Niet omdat Michelin ze minder van kwaliteit acht, maar omdat ze zijn gestopt, omdat ze failliet zijn gegaan of omdat het restaurant in andere handen is overgegaan", aldus het AD .

"Het blijft natuurlijk heel verdrietig als je de ster kwijtraakt, maar achter elke traan zit een glimlach", blikt Deborah terug op de zeven jaar dat ze het restaurant runde met haar man Lucas. "Niemand kan zo goed koken als Lucas", zegt Deborah.

Restaurant Lucas Rive is gelegen aan Oude Doelenkade in de Hoornse haven. Chefkok Lucas Rive overleed in december 2019 op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Rive had in totaal drie sterren op zijn naam staan en was op zijn 27e de jongste sterrenchef van Nederland.

Sterrenchef

Voordat Lucas Rive in Hoorn begon, was hij jarenlang chef bij De Bokkedoorns in Overveen, dat twee Michelinsterren droeg. In 2013 startte Rive zijn restaurant in Hoorn, dat na vijf maanden al bekroond werd met één ster. Deborah: "We waren destijds super vereerd dat we zo snel een Michelinster kregen."

Het restaurant staat nog steeds in de verkoop, al is de keuken geopend: er wordt volgens Deborah nog altijd 'gekookt op het niveau van Lucas'. Liefhebbers van culinaire hoogstandjes kunnen hun menu vanwege corona nu alleen afhalen.

Wel vier aanbevelingen

Met het verdwijnen van de ster voor restaurant Lucas Rive, verdwijnt ook het enige sterrenrestaurant uit de regio. Wel beveelt Michelin vier West-Friese eetgelegenheden aan. Dit zijn Oxalis in Wervershoof, Meijers 2.0 in Medemblik, Marque in Hoorn en La Mère Anne in Oudendijk.