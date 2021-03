Tata Steel geeft toe: "We hebben de brand pas na 57 minuten gemeld bij de omgevingsdienst"

IJMUIDEN - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil dat Tata Steel onderzoek doet naar de brand die gistermiddag ontstond op een transportband in Kooksfabriek 2. Daarnaast willen zij weten waarom de brand niet direct werd gemeld. "Tata Steel had deze brand direct telefonisch aan ons moeten melden, maar dit hebben ze niet gedaan", aldus woordvoerder Annemiek Bots.

De inspecteur van de omgevingsdienst was hierdoor pas ter plaatse toen de brand al meester was. Woordvoerder van Tata Steel, Robert Moens erkent dat ze hen te laat hebben geïnformeerd. "We hebben de brand pas na 57 minuten gemeld en dat is later dan gebruikelijk. We hadden ze eerder op de hoogte moeten stellen, maar dat is gisteren door een menselijke fout anders gelopen", geeft Moens toe. "Iemand heeft het te laat gemeld."

"Er kan bij elk bedrijf een calamiteit ontstaan", zegt Bots. "Het is dan wel van groot belang dat de omgevingsdienst direct wordt geïnformeerd, zodat we er ter plekke op kunnen toezien dat de getroffen maatregelen om de brand te bestrijden zo min mogelijk effect hebben op het milieu. En dat we de omgeving zo goed mogelijk kunnen informeren."