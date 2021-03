Opening sluis zorgt voor verbinding tussen grachten en Sloterplas

De sluis, daterend uit 1963, wordt al ruim twintig jaar niet gebruikt. In 2018 zou de sluis al geopend worden maar de aanbesteding voor het op afstand openen van de sluis liep vertraging op.

Uiteindelijk komt die automatisering ook pas in 2022 op gang, is de verwachting. Tot die tijd zullen twee medewerkers de sluis bedienen. "Handmatig bedienen betekent hier dus het ter plaatse met spierkracht bedienen van de sluis", stelt een woordvoerder van het stadsdeelbestuur. Ook zal het sluiswachtershuisje bij de Westlandgrachtschutsluis uiteindelijk een hotelstatus krijgen.

'Sloepennetwerk'

De Westlandgrachtschutsluis was de nog ontbrekende schakel in het 'sloepennetwerk' van Amsterdam. In 2010 werden de Cramer- en de Akersluis, ook in Nieuw-West, al geopend als onderdeel van de 'Watervisie 2040' van de gemeente. Deze sluizen zijn al wel op afstand bedienbaar.

Het openen van de Westlandgrachtschutsluis betekent een verbinding tussen de grachten binnen de ring en de Sloterplas. "Voor watersportliefhebbers ontstaan zo veel meer vaarmogelijkheden", stelt stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk.

Het vaarseizoen eindigt dit jaar op 31 oktober.