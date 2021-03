Kerkklokken en lentezonnetje: stadsgenoten nemen afscheid van Alex van Luijn

BEVERWIJK - Onder een prachtig lentezonnetje hadden inwoners zich in grote getalen verzameld langs de weg om een laatste groet te brengen aan stadsgenoot Alex van Luijn. Hij overleed vorige week geheel onverwacht op 64-jarige leeftijd in zijn slaap, tot groot verdriet van velen.

Vandaag wordt Van Luijn naar zijn laatste rustplaats gebracht op begraafplaats Duinrust. Vanwege de coronamaatregelen mogen maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn bij de plechtigheid. Desondanks nam Beverwijk waardig afscheid van een van de meest spraakmakende en karakteristieke personen uit hun gemeente.

Het verdriet om het plotseling verlies van Van Luijn is groot, niet in de laatste plaats vanwege zijn onuitputtelijke strijd voor de monumenten in 'zijn' Beverwijk. Dat deed hij eerst als bevlogen burger, en sinds 2018 ook als raadslid voor de fractie SamenLokaal. De gepensioneerde Van Luijn werkte eerder voor Hoogovens en de Nuon-centrale in Velsen-Noord.

Alex van Luijn laat een vrouw en twee kinderen achter.