Laren blijft komende weekenden toegangswegen afsluiten tegen autospotters

De autospotters vormen al maanden een probleem op de Larense Brink. De grote groepen jongeren die foto's maken van peperdure auto's die voorbij rijden, zorgen volgens de gemeente voor levensgevaarlijke verkeerssituaties.

Daar komt bij dat Laren ook de 'supercars' liever kwijt dan rijk is: de eigenaren zorgen voor veel geluidsoverlast door te toeteren of vaak net iets te hard het gaspedaal in te trappen. Aan de andere kant beseft Laren ter dege dat de dure auto's ook een beetje bij het chique dorp horen.