Acteur Frederik de Groot was ooit wereldberoemd in Canada

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat acteur Frederik de Groot. Bij het grote publiek werd hij bekend door zijn rol van Jan van Gorkom in de succesvolle tv-serie De Fabriek.

We spreken af met Frederik de Groot in de Hervormde Kerk in Zwaag. Dat is voor hem een bekende plek. "Het is ook zo'n beetje mijn huiskamer geworden", zegt De Groot. Eén keer per week nam hij hier een radioprogramma op over het geloof. Als het straks weer kan, gaat hij er zeker mee door. Een aantal jaar terug kwam hij tot het geloof. Inmiddels is hij ook voorzitter geworden van de stichting die zich inzet voor het behoud van deze kerk.

De Groot is bovendien trouwambtenaar, dus ook in die hoedanigheid is dit zijn thuis. "Maar het is ook een prettige plek om te mediteren. En ik mag ook wel eens in kerken spreken, en dan oefen ik hier stiekem."