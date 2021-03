Twee verdachten aangehouden voor gewelddadige beroving

MEDEMBLIK - De politie heeft gisteravond twee mannen op de Turfhoek aangehouden, op verdenking van een beroving waarbij geweld gebruikt is. Een 19-jarige en een 29-jarige man zitten nog vast in afwachting van het onderzoek. Het slachtoffer moest bij de beroving zijn telefoon afgeven.

Politiewoordvoerder Willem Gijtenbeek bevestigt aan WEEFF dat er rond 20.00 uur een melding binnen is gekomen over een vechtpartij tussen meerdere mannen. Bij de vechtpartij zou een man beroofd zijn van zijn telefoon.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]