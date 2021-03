Broedende Europese zeearenden op afstand via livestream te bewonderen

ANNA PAULOWNA - Landgoed Hoenderdaell is gesloten, maar het leven van de dieren gaat door. Het park betrekt bezoekers door middel van een livestream bij het broedproces van de Europese zeearend. "Over twee weken verwachten we dat de eieren uitkomen. Dan zullen wij waarschijnlijk ook permanent achter de camera zitten", aldus dierenverzorgster Saskia Verbruggen.

Sinds afgelopen zaterdag is het broedproces van de Europese zeearend vanuit Landgoed Hoenderdaell vanaf thuis te volgen. Over twee weken worden de kuikens verwacht en dat is speciaal: het zeearendstel heeft nog niet eerder een nest gehad. "De webcam hing er al en het leek ons leuk om bezoekers van het park toch live mee te laten kijken", vertelt Saskia Verbruggen. De camera hing eerder boven het nest van andere arenden en diende ter controle. Zo konden de verzorgers het gedrag van de vogels, hun eieren en de positionering van de vogels op het nest in de gaten houden. Volièrewissel Om wat rust in onze arendenvolières te brengen, wisselden de Amerikaanse en de Europese zeearenden van verblijf. Van tevoren dachten de dierenverzorgers niet dat de Europese zeearenden in hun nieuwe onderkomen meteen zouden beginnen met het maken van een nest. "We waren blij verrast toen deze zeearenden zich in de nieuwe volière direct op hun gemak voelden", zegt dierenverzorgster Saskia Verbruggen. "Het ligt waarschijnlijk echt aan het feit dat er nu geen bezoekers zijn en ze de rust hebben."

De volièrewissel vond plaats in de hoop dat de Amerikaanse zeearenden elkaar ook iets leuker zouden gaan vinden. "Dat is helaas nog niet gelukt", zegt Verbruggen. Arendkoppels Voor de eerste keer broeden de arenden samen op het nest. "Het mooie is dat ze ook echt afwisselen met wie er op het nest zit. Dan gaat de één voedsel halen en blijft de ander op het nest. Ook zien we dat het vrouwtje vaak 's nachts op het nest zit en het mannetje overdag", vertelt Verbruggen. Het arendstel vertoont normaal gedrag en ook maken ze het nest steeds wat mooier, door bijvoorbeeld het verleggen van takjes. "Het enige wat we nog niet hebben gezien en wel hadden gehoopt, is dat het mannetje en vrouwtje elkaar voeren. We denken dat dit te maken heeft met het voer dat dicht bij het nest ligt, waardoor ze niet echt op zoek hoeven te gaan zoals in de natuur", voegt Verbruggen toe.

