Primeur: coronavaccin tien weken lang te halen in pop-up-vaccinatielocatie

ZANDVOORT - Zandvoorters hoeven de komende tien weken het dorp niet uit voor hun prikken met het Pfizervaccin tegen corona. Vanochtend is aan de Tolweg in het dorp de eerste pop-up-vaccinatielocatie van het land geopend en de eerste prik gezet.

Mensen die een oproep van het RIVM hebben gekregen, kunnen nu aangeven dat zij de twee prikken in Zandvoort willen krijgen. Dat kunnen Zandvoorters zijn, maar ook bijvoorbeeld Bloemendalers of Heemstedenaren die dichter bij het kustdorp wonen dan bij de vaccinatielocatie in Haarlem of Schiphol. Dagelijks kunnen in Zandvoort 78 mensen worden gevaccineerd.

Pop-up units zoals in Zandvoort staan één dag tot maximaal tien weken op een locatie. In Zandvoort is gekozen voor de maximale termijn omdat ouderen in Zandvoort met Pfizer gevaccineerd worden en zo de eerste en tweede prik op dezelfde locatie kunnen krijgen. Er is voor Zandvoort gekozen omdat het dorp relatief ver van andere plekken afligt waar wordt gevaccineerd. "Voor ouderen is het fijn dat zij nu voor de eerste en tweede prik dicht bij huis terecht kunnen", aldus de GGD.

Wachtruimte

De pop-up unit is één straatje. Naast de ruimte voor de administrateur en de prikplek is er ook een ruimte waar het vaccin bewaard en voorbereid kan worden, daarnaast beschikt de unit over een wachtruimte voor na de prik.

GGD Kennemerland kent nu vier vaccinatielocaties. Inwoners met een uitnodiging kunnen ook terecht in Badhoevedorp (P4 Lang Parkeren Schiphol), Haarlem (Kennemer Sportcenter) en Beverwijk (P0 Bazaar). In april komen daar nog locaties in IJmuiden en Uitgeest bij.