De Peiling: een tijdslot in natuurgebieden om drukte te verspreiden?

Fietsen is mede door de coronapandemie populairder dat ooit. De Noord-Hollandse natuur leent zich bij uitstek voor heerlijke fietstochten, of dat nou met de racefiets is, de e-bike of de 'gewone' fiets. Op veel fietspaden is het nu al erg druk. Met het lenteweer op komst wordt het waarschijnlijk nog meer dringen geblazen. Racefietsers zelf komen met een oplossing: een tijdslot .

En niet alleen fietsen is bij uitstek geschikt als tijdsbesteding in coronatijd, ook het wandelen heeft het afgelopen jaar een opmars gemaakt. Recreatieterreinen en natuurgebieden hebben te maken met enorme hoeveelheden bezoekers.

In combinatie met het overtreden van de spelregels heeft dat een negatief effect op de flora en fauna. "Delen van terreinen zijn niet meer geschikt voor vogels om te broeden", aldus Do van Dijck, gebiedsmanager bij Stichting Landschap Noord-Holland. Volgens boswachter Roelf Hovinga zou de natuur meer rust krijgen als de avondklok ook in mei, juni en juli nog zou gelden.

Tijdslot

Om de drukte te verspreiden op de Noord-Hollandse fietspaden, komen racefietsers zelf met een oplossing: een tijdslot. "Net zoals in het bos als we fietsen met de mountainbike, dan moeten we er om 10.30 uur uit."

De site van het PWN meldt de volgende regels die in het Noord-Hollands Duinreservaat gelden voor iedere mountainbiker: van zonsopkomst tot 10.30 uur hebben mtb'ers meer dan 140 kilometer aan onverharde paden tot hun beschikking. Bij de duiningangen en op borden in het gebied staat aangegeven welke onverharde dat zijn.