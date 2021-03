Tergooi scherpt bezoekregels weer aan vanwege coronavirus: één bezoeker per dag

HILVERSUM - Patiënten in de ziekenhuizen van Tergooi mogen vanaf vandaag nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Het ziekenhuis past de bezoekregels weer aan, om de patiënten te beschermen tegen de snelle verspreiding van de Britse variant van het coronavirus.

Het ziekenhuis is sinds de uitbraak van het coronavirus een stuk strenger op het ontvangen van bezoek. Dat de bezoekregels nu weer worden aangescherpt is ook allesbehalve voor het eerst.

De bezoeker die de patiënten op de algemene afdelingen mag ontvangen, heeft vanaf vandaag wel wat langer de tijd om langs te komen. Dat kon eerst maar twee uur per dag en mag vanaf vandaag vier uur per dag, van 14.00 tot 19.00 uur. Het ziekenhuis hoopt daarmee de bezoekers meer te kunnen spreiden.

Bezoekers registeren

Bezoekers aan het ziekenhuis moeten zich voordat ze naar binnen gaan, registreren voor de deur. Daarmee houdt het ziekenhuis bij of een patiënt al bezoek heeft gehad. "Dit doen wij voor de veiligheid van onze patiënten en medewerkers", aldus het ziekenhuis. Bezoekers moeten tijdens hun hele bezoek een mondkapje op houden.

Alleen in heel uitzonderlijke gevallen kan een tweede bezoeker mee naar binnen, bijvoorbeeld voor het begeleiden van een oudere of bezoekers met een beperking. Bezoek moet dat vooraf regelen met de verpleegafdeling. Voor bezoek aan patiënten op de intensive care, verlos- of kraamafdeling of de kinderafdeling mag bezoek alleen in overleg.