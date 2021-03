Verslaggever Ongehoord Nederland door politie meegenomen tijdens demonstratie Museumplein

"Ondanks het feit dat ik dus een officiële politieperskaart heb, moet ik mee met de bus", zei hij. "Dit lijkt heel erg op Oost-Europese toestanden. En in landen waar ik wel meer heb gewerkt. De persvrijheid in Nederland is tanende."

De verslaggever had een officiële politieperskaart van journalistenvakbond NVJ bij zich. Met zo'n perskaart mogen journalisten hun werk doen in door de politie afgezette gebieden om verslag te doen van bijvoorbeeld ongevallen, demonstraties, rellen en calamiteiten.

Een woordvoerder van de politie zegt dat Karskens zoals het er nu naar uitziet terecht was gekomen in de groep van demonstranten die een sit down deed toen de politie ingreep. Die groep is na meerdere waarschuwingen opgepakt. Omdat hij opging in de menigte, zou het niet duidelijk zijn geweest dat Karskens een journalist was.

"Er is heel vaak gevraagd om het terrein te verlaten, er waren heel veel waarschuwingen gegeven, als hij er dan tussen blijft zitten neemt hij zelf ook een risico", zegt de woordvoerder. Volgens haar gold de vordering om te vertrekken ook voor journalisten met een perskaart. Wel is Karskens, nadat duidelijk werd dat hij een perskaart had, na de rit met de bus vrijgelaten. Hij is, anders dan de demonstranten die gingen zitten, dus niet officieel aangehouden.

