Judoka Karen Stevenson verliest finale Grand Slam Tbilisi van landgenote Ausma

TBILISI - Karen Stevenson heeft in de grandslamfinale in Tbilisi aan het kortste eind getrokken. De judoka uit Heiloo moest in de finale onderdoen voor landgenote Natascha Ausma.

In de klasse tot 78 kilogram versloeg de Friezin, net als op het NK van 2019, Stevenson in de finale. Na een verwurging van Ausma moest Stevenson aftikken.

In de halve finale won Stevenson (35ste op de wereldranglijst) van Inbar Lahir uit Israël, die ze binnen een halve minuut al op de rug had liggen.

Olympische Spelen

Ondanks de prestaties op de grand slam in Tbilisi, is de kans op de Olympische Spelen klein voor Stevenson. Er is slechts een ticket per land per gewichtsklasse beschikbaar en daarnaast strijden ook de hoger geklasseerden Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis mee. Tijdens het EK in april zal de beslissing vallen over wie het olympische ticket grijpt.