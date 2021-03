Zieke Telstar-trainer Jonker grote afwezige in aanloop naar duel met FC Dordrecht

VELSEN-ZUID - Andries Jonker ontbrak zondag op de afsluitende training bij Telstar. De trainer is ziek, waardoor de training onder leiding stond van assistenten Gertjan Tamerus en Anthony Correia.

Orange Pictures

"Andries was ziek vandaag. Hij heeft gelukkig geen corona", zegt Tamerus, die voor een dag als eindverantwoordelijke voor de groep stond. "Gisteren is iedereen getest en iedereen was negatief. Hij was verkouden en grieperig. Andries voelde zich al een stuk beter dus goede hoop dat hij er morgen bij is." Toen Tamerus vanochtend binnenkwam op de training, hoorde hij over het ontbreken van Jonker. "De training hebben we door de telefoon doorgesproken. Ik hoop dat iedereen weet wat er verwacht wordt." Fitheid De afgelopen week hadden De Witte Leeuwen een rustig programma, waardoor een aantal spelers terugkeerden en weer helemaal fit konden worden. "De afgelopen weken is de groep groter en fitter geworden. Geblesseerden sloten weer aan. Na de overwinning en het goede spel tegen Roda JC (3-1 overwinning, red.) zijn we gebrand die lijn voort te zetten."

Telstar kan tegen FC Dordrecht niet beschikken over Shayne Pattynama. De verdediger vertrekt naar Viking IF. Zijn transfer heeft wel wat vertraging opgelopen, omdat de vluchten naar Noorwegen niet volgens schema gaan. Daarnaast is Tom Overtoom een vraagteken voor morgen. Frank Korpershoek heeft met de groep meegetraind. "De vraag is of we hem inzetten. Hij is in ieder geval fit genoeg om te spelen."

FC Dordrecht Maandagavond (aftrap 18.45 uur) speelt Telstar de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht, de nummer negentien in de eerste divisie. Thuis wonnen de Velsenaren met 2-0. "Het is een wisselvallige en gevaarlijke ploeg. Wij moeten ervoor zorgen dat het niet hun dag wordt, maar die van ons. In principe hebben wij het goede gevoel weer te pakken. Zij zijn gevaarlijk op de counter, verdedigen compact en komen er met snelle uitbraken uit. Dat kan gevaarlijk worden tegen ons." Toekomst Assistent-trainer Tamerus verlengde onlangs zijn contract bij HFC met twee jaar. Zijn tijd als rechterhand bij Telstar lijkt ook verlengd te worden. "We hebben de intentie uitgesproken om met elkaar verder te gaan. We hebben een eerste gesprek gehad waarin dat we naar elkaar uitgesproken hebben."