KZ strikt jeugdinternational Matté Lipke voor komend seizoen

“Een belangrijke reden is natuurlijk dat ik in de League wil gaan spelen”, zegt Lipke op de website van KZ. “Ik denk dat KZ voor mij daarom de beste optie is. De club heeft een goed plan klaarliggen voor de komende jaren en ik verwacht dat ik me bij KZ goed door kan ontwikkelen.”

De 21-jarige Lipke werd in 2019 wereldkampioen met Oranje onder 19 en speelt ook uit voor Talent TeamNL.