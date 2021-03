Grote drukte op populaire fietsroutes door de natuur: "Tijdslot voor racefietsers beste oplossing"

ZANDVOORT - Met een flinke zuidwestenwind trekt het fietspad langs de kust tussen Zandvoort en Noordwijk veel racefietsers. En als straks de zon zich meer gaat laten zien, wordt het dringen geblazen. Racefietsers zelf komen met een oplossing: een tijdslot. "Net zoals in het bos als we fietsen met de mountainbike, dan moeten we er om half elf uit."

Fietsen is afgelopen jaar extreem populair geworden, zowel op een elektrische fiets als op een racefiets. Dat weten ook de dames van de roeivereniging, die momenteel niet hun sport mogen beoefenen en dus maar de fiets pakken. "We gaan altijd lekker vroeg op pad, want hoe vroeger hoe minder mensen je tegen komt." Een voor een draaien ze van het fietspad de boulevard van Zandvoort op, want afstand houden van elkaar blijft belangrijk.

Maar de drukte is niet helemaal te vermijden, terwijl het vandaag niet eens lekker fietsweer is voor de langzame recreanten. Rond elf uur verschijnen meestal de eerste gezinnen fietsend of lopend, en dan is het 'not done' om snel de bochtjes in het parcours te trekken, zegt een racefietser tegen NH Nieuws.

De Haarlemse wielervereniging HSV De Kampioen roept haar leden al op om goed uit te kienen wanneer ze de weg op gaan. "Ik denk dat zeker als je wat sneller bent, je er rekening mee moet houden dat je niet die plekken opzoekt op die tijdstippen om te gaan fietsen." Volgens bestuurslid Vincent van der Kraan is het wel iets meer de verantwoordelijkheid van de wielrenners. "We hebben af en toe niet zo'n beste reputatie, dus dat brengt ook wel een stukje extra verantwoordelijkheid met zich mee."