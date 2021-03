Veel rook bij brand op terrein van Tata Steel

IJMUIDEN - Op het terrein van Tata Steel woedt op dit moment een brand. De dikke, zwarte rook is in de wijde omgeving te zien.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat het gaat om een grote brand en is onderweg naar de brand.

Bas van Orsouw was toevallig in de buurt van de staalgigant en zag de brand ontstaan. Hij denkt dat het vuur is ontstaan op de transportband. "Ik zag brand op de transportband en daarna in een toren", vertelt hij.

Het lijkt volgens hem mee te vallen: "Op dit moment is de rook al een stuk minder zwart."