Grote brand op transportband bij Tata Steel, meeste rook weggetrokken

IJMUIDEN - Op het terrein van Tata Steel woedt op dit moment een brand op de transportband voor kolen bij kooksfabriek 2. Hierbij kwam dikke, zwarte rook vrij die tot in de wijde omgeving te zien was. Doordat er nu volop geblust wordt, is de ergste rook voorbij.

NH Nieuws

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland is aanwezig op het terrein van Tata Steel en laat weten dat de brand nog niet onder controle is. "De brand woedt op een vrijstaand complex en verspreid zich dus niet verder", vertelt hij. Of er gevaarlijk stoffen zijn vrijgekomen, is nog niet bekend. Geen gewonden Tata Steel meldt dat voor zover bekend niemand gewond is geraakt. Ook is productie van ijzer en staal niet onderbroken. Tekst gaat verder na de video

Brand bij Tata Steel - NH Nieuws

Bas van Orsouw was toevallig in de buurt van de staalgigant. "Ik zag brand op de transportband en daarna in een toren", vertelt hij. Het lijkt volgens hem mee te vallen: "Op dit moment is de rook al een stuk minder zwart."