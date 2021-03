Politie grijpt in bij demonstratie Museumplein, waterkanonnen ingezet

AMSTERDAM - Er wordt vanmiddag opnieuw gedemonstreerd op het Museumplein. De politie gaat ingrijpen, dat heeft de driehoek (gemeente, politie en justitie) aangekondigd. E erder werd het gebied al aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie de mogelijkheid heeft om in het gebied preventief te fouilleren.

Demonstranten zijn vandaag opnieuw naar het Museumplein gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de overheid. Dat doen ze onder het mom van 'koffie drinken'.

De gemeente zegt dat het om een groep van duizend mensen gaat die waarschuwingen van de politie niet opvolgen en zich niet aan de coronamaatregelen houden. Daarom heeft de driehoek besloten de demonstratie te ontbinden. De Mobiele Eenheid (ME) van de politie stuurt mensen weg. Er zijn waterkanonnen ingezet om de demonstratie te ontbinden.

Zwaar vuurwerk

Net als afgelopen weekenden is de demonstratie is niet toegestaan. Een van de overwegingen die de driehoek noemt is dat er bij eerdere demonstraties onder andere molotovcocktails, messen, zwaar vuurwerk en boksbeugels werden aangetroffen.