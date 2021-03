Ajax Vrouwen met goed gevoel play-offs in, VV Alkmaar sluit seizoen af met spectaculaire winst

AMSTERDAM - Dubbel succes voor de Noord-Hollandse ploegen in de vrouwen eredivisie. Ajax Vrouwen heeft de wedstrijd tegen ADO Den Haag over de streep getrokken en VV Alkmaar rekende in de laatste wedstrijd van de competitie in extremis af met sc Heerenveen.

Ajax Vrouwen viert de enige treffer van de wedstrijd - Orange Pictures

Ajax Vrouwen Bij Ajax Vrouwen zat Danny Schenkel niet op de bank. De coach was ziek en werd vervangen door Erwin Tump. De score had voor de Amsterdammers hoger kunnen uitvallen, want de ploeg miste de nodige kansen. Vlak na de rust maakte Samantha van Diemen de enige treffer van de middag op De Toekomst. Ajax Vrouwen speelt op 18 april de halve finale van de KNVB Beker tegen PSV Vrouwen. In de reguliere competitie staat Ajax Vrouwen op de tweede plaats, waardoor de play-offs wachten. In de play-offs wordt bepaald wie landskampioen wordt. De behaalde wedstrijdpunten worden gehalveerd, om deze vervolgens mee te nemen naar de kampioenspoule van de play-offs. Tekst loopt door onder de foto.

VV Alkmaar wint dankzij een doelpunt in blessuretijd - Orange Pictures

VV Alkmaar Vorige week kregen de voetbalsters van VV Alkmaar nog met 9-0 op de broek. De ploeg leek zich te willen revancheren tegen Heerenveen, dat een plek hoger op de ranglijst staat. Via Natasha Brough kwamen de Alkmaarders op voorsprong. Nikee van Dijk bracht Heerenveen op gelijke hoogte, maar via Emmeke Henschen en Chimera Ripa liep VV Alkmaar uit naar een 3-1 voorsprong. Van Dijk leek Heerenveen met twee treffers in de laatste tien minuten alsnog een gelijkspel te bezorgen, maar Chantal Schouwstra besliste het duel in de 92ste minuut in het voordeel van VV Alkmaar: 4-3. VV Alkmaar eindigt het seizoen als zevende met negen punten uit veertien wedstrijden. Bekijk hieronder alle uitslagen in de eredivisie vrouwen.