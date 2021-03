Bikkel Bibian waakt voor zwaarte in haar leven: "Ik zeg nog geen tot ziens''

LOOSDRECHT - Begin deze maand hoorde Bibian Mentel (48) dat ze uitzaaiingen heeft in haar hersenen. Er is geen behandelplan meer voor haar maar ondanks die harde realiteit waakt ze voor zwaarte in haar leven. Met vriendinnen voert ze luchtige gesprekken en haar agenda is allesbehalve leeg. "Ik kan tot zeker het einde van het jaar niet doodgaan", vertelt ze met een lach.

NH Nieuws

Mentel strijdt al sinds haar 21ste tegen kanker. Ze werd vijftien keer behandeld en keer op keer was ze de ziekte de baas. Totdat ze begin deze maand van haar artsen hoorden dat er geen behandelplan meer is. Ze is gestopt met het slikken van medicatie en neemt alleen nog het ontstekingsremmende dexamethason. Dat zorgt volgens haar voor een rustige tijd. "We genieten iedere dag, maar we weten niet hoe het ervoor staat. Gaat het nog weken duren of gaat het nog maanden duren: we weten het niet", vertelt ze in een gesprek met de NOS. Herinneringen bouwen Als de olympisch kampioene met vriendinnen afspreekt, houdt ze de gesprekken luchtig. "Zo haal ik een beetje de lading af van zo'n bezoek. En nu heb ik de leukste gesprekken in plaats van dat het zo zwaar wordt. Want daar ben ik niet zo van." Afscheid nemen doet Mentel dan ook nog niet: "Ik zegen tegen iedereen die langskomt dat ik nog geen 'tot ziens' zeg, maar 'tot de volgende keer'. Dat geeft namelijk de reden om gewoon nog een keer langs te komen en mooie herinneringen te bouwen."

Quote "Er is niets dat nog ontbreekt. Het is goed" Bibian mentel

Bij de positieve houding hoort ook dat Mentel dromen heeft voor de tijd die haar nog gegund is. "Tuurlijk zou ik hier nog veel langer willen zijn. Maar aan de andere kant is het ook goed. Er is niets dat nog ontbreekt", vertelt ze. "Het gevolg is dat we alleen maar genieten. Dat klinkt heel idealistisch en soft, maar zo is het wel. Dat wil niet zeggen dat ik klaar ben om er morgen uit te stappen. Ik heb laatst met een vriendin mijn agenda doorgenomen en we kwamen erachter dat ik tot het eind van het jaar niet dood kan gaan. We hebben veel te veel stippen op de horizon staan. Maar het is oké. Alles is gezegd, dus het is oké", besluit ze.