Jurriaan krijgt vordering van 1 cent van de gemeente

AMSTERDAM - Het is dan misschien niet zo'n groot bedrag, maar het leidde wel tot grote verbazing bij Jurriaan Gorter uit IJburg. Er staat nog een bedrag van wel 1 cent open voor de rentebeschikking van zijn huis. Het printen en versturen van de brief lijkt hem een stuk duurder dan het openstaande bedrag.

Jurriaan moest een tijdje geleden rentebeschikking betalen. Dat deed hij braaf, maar er bleek nog 1 cent open te staan. In plaats van kwijtschelden, stuurde de gemeente echter nog een brief.

"Ik was echt een beetje flabbergasted", lacht Jurriaan. "Het is te bizar voor woorden. Dit is zo'n brief waarvan ik dacht: daar gaat echt iets mis bij de gemeente. Ik zou bijna een betalingsregeling aanvragen, om te zien wat er gebeurt." Volgens hem zou het niet zo lastig moeten zijn om dit soort bedragen automatisch te kunnen afronden: "Supermarkten hebben dat ook al. Als iets 99 cent is, dan wordt het ook gewoon 1 euro. Het zou ze een hoop geld schelen!"

Bureaucratisch proces

Het gehele proces rondom de brief kost namelijk ook geld. Zo moet de brief eerst opgesteld worden, kosten de inkt, het papier en de envelop geld en moet het uiteindelijk ook nog bezorgd worden. Jurriaan vind het maar zonde: "Zet er gewoon een IT'er op die het proces wat slimmer maakt. Ik snap dat het automatisch is, maar dit zijn van die dingen, dat kan gewoon beter."

Hij kan er nu om lachen, maar begrijpt ook dat het voor sommige mensen in de stad wel moeilijk is om zo'n brief te ontvangen. "Stel, je betaalt het niet omdat je in paniek raakt of de taal niet zo goed spreekt. Het kan best ingewikkeld zijn om de gemeente te bellen. Dan krijg je gewoon nog een boete over die ene cent."

Toch betalen

Jurriaan zegt de cent wel gewoon te gaan betalen: "Het liefst stuur ik een mail maar dat is ook weer zo veel moeite, dat is die ene cent het ook weer niet waard." Op de vraag of hij de cent gaat missen, lacht hij. "Met pijn in m'n hart ga ik toch maar betalen!" Wel zegt Jurriaan dat dit misschien tóch het extra zetje is om maar zelf de gemeenteraad in te gaan.