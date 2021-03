Opnieuw ingebroken bij Fort Benoorden: "De frustratie is groot"

SPAARNDAM - Inbrekers kwamen afgelopen week niet één, maar drie keer langs in Fort Benoorden. Wat er precies weg is, weet fortwachter Ziegel Ziegelaar nog niet zeker. Hij weet wel dat hij het fort beter zou willen beveiligen.

Ziegelaar kwam er gisteren achter dat er van de week tot drie keer toe mensen op het terrein en in het fort zijn geweest. "De frustratie is groot", vertelt hij. "Het is niet zomaar een gebouwtje, het is wel werelderfgoed. Daar hebben we niet zo veel van in Nederland."

Afgelopen zomer was het ook al raak. Toen werden er veel waardevolle spullen gestolen met grote emotionele waarde. Ziegel struinde Marktplaats toen af, op zoek naar de spullen. Net als toen, is er ook van deze inbraken aangifte gedaan bij de politie.

Meer beveiliging

"Er is hier niks te halen, maar zijn er wel fresco's te zien op de muur. Dat maakt het fort uniek binnen de stelling van Amsterdam", zegt Ziegel. Hij weet niet goed of het om georganiseerde diefstal gaat, of dat mensen het spannend vinden het terrein te betreden. Het is beide niet de bedoeling. "Ik zou graag meer beveiliging willen, bijvoorbeeld met een camera", aldus Ziegel.