Duitsers maken mazzelgoal Justin Kluivert vlak voor tijd onschadelijk op EK

Bondscoach Erwin van de Looi voerde voor de ontmoeting met Jong Duitsland de nodige wijzigingen door in zijn elftal. Myron Boadu, Ludovit Reis en Deyovaisio Zeefuik moesten plaatsnemen op de bank en werden respectievelijk vervangen door Cody Gakpo, Abdou Harroui en Jordan Teze. Sven Botman keerde na een korte blessure terug in het elftal.

Schaken

De editie tussen Jong Duitsland en Jong Nederland was een regelrecht schaakspel. De ploegen gaven elkaar weinig tot niets toe. Voor Jong Oranje was het meest vervelende in de eerste helft dat Noa Lang geblesseerd het veld moest verlaten na een aanvaring met Teun Koopmeiners. Er viel slechts een serieus wapenfeit te noteren. In de 36ste minuut kopte Dani de Wit de bal tegen de paal uit een voorzet van Justin Kluivert.

Blunder

Ondanks dat het lastig was om door de Duitse defensie heen te voetballen, hielp keeper Dahmen een handje. De doelman van Mainz ging gruwelijk in de fout bij een terugspeelbal en gunde Justin Kluivert daarmee een gemakkelijke intikker: 0-1.