Wisselingen bij Jong Oranje: Boadu, Reis en Zeefuik op de bank tegen Duitsland

Tegen Jong Roemenië kregen Boadu, Reis en Zeefuik nog een basisplaats. In de voorbereiding waren alle Noord-Hollanders belangrijke schakels, maar tegen Duitsland krijgt Cody Gakpo de voorkeur in de spits. Jordan Teze neemt de rechtsbackpositie in en op het middenveld speelt Sparta-middenvelder Abdou Harroui de plek van Reis in.

De wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Duitsland begint om 21.00 uur. Oranje speelde de eerste wedstrijd teleurstellend gelijk tegen Roemenië (1-1).

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Teze, Schuurs, Botman, Bakker; Koopmeiners, De Wit, Harroui; Lang, Gakpo, Kluivert