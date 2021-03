Doek valt voor Blauw-Wit in play-offs na nieuwe nederlaag tegen TOP

AMSTERDAM - Voor de korfballers van AKC Blauw-Wit zit het seizoen erop. Opnieuw verloren de korfballers uit Amsterdam van TOP (28-35) waardoor het in de eerste ronde van de play-offs is uitgeschakeld.

Blauw-Wit wist dat het moest winnen van TOP om een beslissende derde wedstrijd uit het vuur te slepen. Al snel werden de goede bedoelingen van de Amsterdammers teniet gedaan door de korfballers uit Sassenheim. Binnen vier minuten leidden de bezoekers al met 1-4.

In de daaropvolgende fase knokte Blauw-Wit zich knap langszij. Momo Stavenuiter en Randell van der Steen namen hun ploeg bij de hand en brachten de score naar 8-8. Na treffers van Gerald van Dijk en Manon Wiegerink kon Blauw-Wit zelfs even van een voorsprong genieten (10-9).

Sterke fase TOP

Een sterke fase van TOP betekende een groot verschil in score. Binnen tien minuten liepen de Sassenheimers uit naar een verschil van zeven punten: 12-19. Vlak voor het einde van de eerste helft deden Stavenuiter en Blötevogel nog wel wat terug namens Blauw-Wit: 16-19.

TOP leverde veel schoten en drukte dat ook na de rust uit in de score. Het ging weliswaar gelijk op, maar Blauw-Wit slaagde er niet in om in te lopen. Na 37 minuten spelen stond het 22-24, maar op dat moment drukte TOP weer even het gaspedaal in om vervolgens uit te lopen naar 22-29.

Blauw-Wit legde een puike partij op de mat, maar moest toch onderdoen voor TOP, dat opnieuw een maatje te groot bleek: 28-35. De uitslag werd een evenaring van de meest doelpuntrijke wedstrijd (63 treffers) van dit seizoen.

Reacties en de samenvatting volgen later.