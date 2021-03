Oranje boekt tegen Letland eerste overwinning in WK-kwalificatiereeks

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal had de kans om aan het doelsaldo te werken, maar liet dat na tegen Letland. Oranje kreeg in de WK-kwalificatiewedstrijd enorm veel kansen, maar hield het slechts bij een 2-0 overwinning.

Pro Shots

Onder het toeziend oog van 5.000 fans, die deel uitmaakten van het FieldLab-experiment, startte Oranje met Davy Klaassen in de basis. Bondscoach Frank de Boer gaf de Ajacied de voorkeur boven Marten de Roon. Ook Kenny Tete en Donyell Malen moesten het veld ruimen voor Denzel Dumfries en Luuk de Jong. Oranje kreeg te maken met een uiterst defensief ingesteld Letland. In de openingsfase lukte het daardoor lastig om tot kansen te komen. Oud-AZ'er Steven Berghuis kreeg na zestien minuten pas de eerste schotkans van de wedstrijd, maar zijn inzet van buiten de zestien ging net naast. Berghuis opent score Het Nederlands elftal moest waakzaam zijn voor een counter van de Letten, maar domineerden vanzelfsprekend het duel. Via Davy Klaassen was Oranje dichtbij de openingstreffer, maar de Ajacied raakte de lat. Na 32 minuten opende Berghuis wel de score met een geplaatst schot in de verre hoek. Luuk de Jong kreeg de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar de spits raakte de lat met een kopbal. Tekst gaat verder onder de video.

Klaassen ongelukkig Ondanks de minimale voorsprong had Oranje weinig moeite met de bezoekers, die de eerste wedstrijd met 1-2 van Montenegro verloren. De vermoeidheid sloeg gedurende de tweede helft vorderde toe waardoor Oranje steeds meer kansen kreeg. Davy Klaassen was veruit de gevaarlijkste man, maar was telkens ongelukkig in de afwerking. Wat de Hilversummer niet lukte, lukte Luuk de Jong wel, want hij kopte Oranje 20 minuten voor tijd overtuigend naar 2-0 uit een corner. Tekst gaat verder onder de video.

In de slotfase was Letland nog even dichtbij de aansluitingstreffer; Ciganiks raakte de paal via de handen van doelman Tim Krul. Dat was het enige wapenfeit van de Letten en Oranje creëerde zelf ook weinig meer. De 2-0 overwinning betekent de eerste overwinning in de WK-kwalificatiereeks voor het Nederlands elftal. Komende dinsdag volgt de uitwedstrijd tegen Gibraltar (aftrap 20.45 uur). Opstelling Oranje: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; F. De Jong, Wijnaldum (Van de Beek/78), Klaassen (Gravenberch/78); Berghuis, L. De Jong (Babel/78), Memphis (Bergwijn/84)