Tallon Griekspoor gaat trainen onder Raemon Sluiter

HAARLEM - Raemon Sluiter keert terug in de tenniswereld en gaat aan de slag als coach van Tallon Griekspoor. De Rotterdammer gaat de hoogst geklasseerde Nederlander bijstaan.

De 24-jarige tenniser uit Haarlem traint op dit moment onder Dennis Schenk, die tijdens het tennisseizoen niet altijd beschikbaar is. Sluiter gaat dit tennisjaar ongeveer vijftien weken aan de slag met Griekspoor, de nummer 140 van de wereld. De overige delen neemt Schenk voor zijn rekening.

"Raemon zal dit jaar tien tot vijftien weken met me meegaan en voor Dennis geldt hetzelfde’’, zegt Griekspoor tegen De Telegraaf. "En als Dennis niet in Nederland is, train ik elke dag met Raemon.’’

Sluiter was tussen 2015 en 2019 de coach van Kiki Bertens. Onder zijn leiding reikte Bertens tot de vierde plaats op de wereldranglijst.