Amsterdam NL V Groot tekort aan fietsonderdelen: "Ik kan klanten gewoon niet helpen"

AMSTERDAM - Fietsverkopers zien dat er meer mensen op de fiets stappen, maar niet iedere klant kan goed geholpen worden. Er is een groot tekort is aan fietsonderdelen omdat de fabrieken in Azië vorig jaar dicht zijn geweest vanwege het coronavirus.

Ger Hermans/Ger Bikes - NH Nieuws

Oud-wielrenner Ger Hermans runt al bijna dertig jaar een fietszaak in Betondorp. Hij verkoopt en repareert racefietsen, en dat doet hij helemaal alleen. Druk zat dus, ook nu. Alleen moet Ger steeds vaker klanten teleurstellen. Niet omdat hij zo druk is, maar omdat hij gewoon niet kan leveren. "Door de coronacrisis is er een hele groot hiaat gekomen in het leveren en fabriceren van onderdelen." Zo'n beetje alle onderdelen en fietsen moeten uit Azië komen, maar daar hebben de fabrieken sinds begin vorig jaar grotendeels platgelegen. "Dat heeft de productie gigantisch in de war geschopt, maar door de vraag is er ook nog eens een keer een productie-achterstand gekomen."

Quote "Fietsen mag nog wel" Ger hermans - ger bikes

Want opeens wil iedereen fietsen volgens Ger. "Sporten in een sportschool, of in een afgesloten ruimte, is niet meer mogelijk. Fietsen wel." En dus groeit de vraag naar fietsen en de daarbij behorende reparaties. "De behoefte is groot," merkt ook Edgar Tromm van Tromm Tweewielers in Amsterdam-Zuid. Ook hij kan niet leveren. "Vandaag weer. Drie mensen die voor een racefiets kwamen kijken. Die kan ik gewoon niet helpen vóór juli. Mensen begrijpen het ook slecht: met vragen als 'kun je het niet bestellen?'. Nee, ik kan het niet bestellen. Fabrieken nemen geen orders aan, want ze kunnen niet leveren. Ook zij zitten te wachten op onderdelen."

Quote "Op die boot op het Suezkanaal schijnt ook nog het nodige te liggen" Edgar tromm - tromm tweewielers

Veel fabrieken in Azië zijn inmiddels wel weer operationeel, maar na een half jaar dicht zijn is de schade niet meer in te halen. Edgar: "Ze draaien nu op zestig procent. Daar moet je een half jaar aan achterstand mee goedmaken. Dat gaat niet goed natuurlijk." Dan is er volgens Edgar ook nog dat vastgelopen containerschip in het Suezkanaal. "Daar schijnt ook nog het nodige op te liggen voor de fietsbranche." Ger van Ger Bikes: "Ik heb zo'n hele boot vol besteld", zegt hij lachend, "dus..."