AMSTERDAM - De Amsterdamse Reddingsbrigade wordt veelvuldig ingezet bij rampen en evenementen, zoals Sail en de Gay Pride. Nieuw is dat de reddingsbrigade dit jaar ook structureel toezicht gaat houden op het strand van IJburg, nadat er vorig jaar augustus in korte tijd twee mensen waren verdronken. Voor de nieuwe taak is het naarstig op zoek naar lifeguards.

NH Nieuws

Van grote afstand aanschouwen voorzitter Walter Weg en lifeguard Lars Cruiming de vorderingen van de graafmachines op het strand van IJburg. Over niet al te lange tijd zal midden op het strand een nieuwe reddingspost verrijzen. Vanaf 1 mei zal de reddingspost in gebruik genomen worden. Vooralsnog zal de post alleen in de weekenden en op drukke dagen bemenst worden. Oranje kasteeltje “Het zal behoorlijk opvallen, we noemen het ons oranje kasteeltje”, vertelt voorzitter Weg trots. Het is voor het eerst in het 108-jarige bestaan van de Amsterdamse Reddingsbrigade dat ze eindelijk een eigen plek aan het water krijgen. “Het is fijn dat we hier kunnen doen waarvoor we zijn, namelijk zorgen dat er minder mensen verdrinken. Maar ook kunnen we hier bij het water beter trainingen geven aan de lifeguards en de vrijwilligers”, legt de de voorzitter uit.

Reddingsbrigade zoekt lifeguards voor nieuwe reddingspost op strand IJburg - NH Nieuws

De aanleiding voor de reddingspost is minder vrolijk. Afgelopen augustus verdronken er twee mensen in het water. Als het aan de reddingsbrigade ligt gaat dat niet opnieuw gebeuren. “Zwemmen blijft natuurlijk altijd op eigen risico. Maar we kunnen soms net het verschil maken door preventie en in noodsituaties snel ter plaatse te zijn”, vertelt Weg. De veiligheid van de vele zwemmers is ook de reden dat Stadsdeel Oost de reddingspost heeft bekostigd. “Strand IJburg wordt steeds groter en drukker. En dus heb je ook meer ogen nodig. De jongens en meisjes van de reddingbrigade zijn daarbij buitengewoon belangrijk”, vertelt stadsdeelbestuurder Rick Vermin.

Walter Weg en Rick Vermin delen flyers uit om lifeguards te werven voor strand IJburg - NH Nieuws

De reddingsbrigade drijft volledig op de inzet van vrijwilligers. Momenteel zijn dat er drieëntwintig in totaal. Deze komen in actie op de vele evenementen waarbij de reddingsbrigade toezicht houdt. Voor de bemanning van de reddingspost op IJburg zijn er zo’n twintig nieuwe lifeguards nodig. Bij de nabijgelegen supermarkt wordt er daarom fanatiek geflyerd. “Volgens lifeguard Lars Cruiming is het fantastisch werk. Hij doet het al zeven jaar en heeft al meerdere levens gered. “Je wordt er niet voor betaald maar het geeft gewoon heel veel voldoening om mensen te helpen en te redden”,vertelt hij.

Quote "Het zou logisch zijn om ons ook op andere plekken in te zetten" WALTER WEG, VOORZITTER Amsterdamse REDDINGSBRIGADE

Ondanks het gebrek aan vrijwilligers ziet Weg de rol van de Reddingsbrigade Amsterdam graag groeien. “Het zou logisch zijn om ons ook op andere plekken in te zetten. We hebben ooit in het verleden een plan gemaakt voor toezicht bij de Sloterplas. Dat was toen naar aanleiding van het overlijden van een 5-jarig meisje. Daar is niets meer mee gebeurd. De toenmalige stadsdeelvoorzitter heeft het bij de Centrale Stad neergelegd en die heeft dat naast zich neergelegd", vertelt hij teleurgesteld. De gemeente heeft echter nog geen plannen heeft om de reddingsbrigade ook op andere plassen structureel in te zetten. “Pas als er sterke aanwijzingen zijn die het vermoeden van gevaar doen rijzen, dan is actief toezicht in vereist en zetten we die in”, laat een woordvoerder weten.