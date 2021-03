Gooi- en Vechtstreek volgt toch landelijke trend en ziet weer stijgende besmettingscijfers

GOOI- & VECHTSTREEK - Hoewel het even goed leek te gaan met de besmettingscijfers in de regio, ziet de GGD sinds deze week de besmettingscijfers weer toenemen. Dat zegt René Stumpel, directeur GGD Gooi- en Vechtstreek, in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Uit de verpleeghuizen komt volgens Stumpel wel positief nieuws. "Daar zien we echt het effect van de vaccinatie en is het erg rustig." Het zetten van de prikken loopt dan ook gestaag door. "Niet zo snel als we zouden willen, maar het loopt."

Het ging een tijd relatief goed, maar sinds deze week ziet de GGD de besmettingscijfers weer toenemen. "Het ging van 40 per dag naar boven de honderd per dag." Volgens Stumpel heeft deze toename verschillende redenen. "We testen meer mensen, maar er worden ook meer mensen ziek. We vermoeden dat het te maken heeft met het feit dat de Britse variant besmettelijker is." Concrete aanwijzingen dat de lichte versoepelingen ermee te maken hebben, heeft Stumpel niet.

Maar daar moet de opening van de tweede priklocatie op het terrein van bouwmarkt Pontmeyer in Hilversum verandering in brengen. Deze is goed voor 800 prikken per dag. Ook is de GGD bezig met het opzetten van een derde priklocatie in het noorden van de regio, namelijk in Muiden.

Terughoudend zorgpersoneel

Ook het zetten van het vaccin van AstraZeneca wordt weer opgepakt. Hierbij gaat het om het zorgpersoneel dat AstraZeneca toegediend krijgt. Zij merken een zekere terughoudendheid van hun kant in het maken van een afspraak. "Dat is erg jammer, want wij zijn ervan overtuigd dat het een veilig vaccin in."

Schema

Op dit moment is de Gooise GGD bezig met het vaccineren van 79+. De huisartsen gaan binnen een aantal weken aan de slag met de mensen tussen 60 en 64 jaar en risicogroepen van mensen met overgewicht en het syndroom van Down. Ook de ziekenhuizen gaan aan de slag met vaccineren van een beperkte selectie patiënten. Het gaat hierbij om memsen met ernstige aandoeningen zoals dragers van tumoren, bloedziektes en voormalig transplantatie-patiënten.

Luister het hele interview terug via deze link.