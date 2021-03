Partners van zelfstandigen betalen door coronasteun extra belasting

AMSTERDAM - ZPP Nederland heeft van tientallen zelfstandige ondernemers telefoontjes en mails ontvangen over de coronaondersteuning voor ZZP'ers, de Tozo. Bij het belasting doen komen ZZP'ers er namelijk nu achter dat de helft van de Tozo die zij vorig jaar hebben ontvangen bestemd was voor hun partner. Zij moeten hier nu ook belasting over betalen.

Zelfstandig sportfotograaf Henk Seppen en zijn vrouw werden verrast toen zij post kregen van de gemeente waaruit bleek dat zij allebei belasting moesten betalen over de Tozo die Henk vorig jaar heeft aangevraagd. "Haar eerste reactie was dan ook 'het is dat ik zo gek op je ben anders had ik gezegd dat je een ander vak moet gaan leren ofzo'", zegt Henk lachend. Henk vroeg de Tozo vorig jaar aan toen duidelijk werd dat hij zijn werk niet kon uitvoeren. "Het moment dat de lockdown er aan kwam werd alle sport afgelast en had ik 0,0 inkomen", zegt Henk. "Ik heb dan ook de Tozo gebruikt om de huur van mijn studio te betalen en mijn andere vaste lasten. Wat heeft mijn vrouw er dan mee te maken?"

210327_BELASTING PROBLEEM TOZO - NH Nieuws

Nu blijkt dat wanneer een ZZP'er Tozo heeft ontvangen en een partner heeft, de helft van de steun bestemd is voor de partner. Dat komt omdat de Tozo een gezinsuitkering is. Een partner telt als gezin, met wie de steun gedeeld moet worden. ZZP'ers met een partner kregen een uitkering van 1536 euro per maand. Alleenstaanden kregen 1075 euro. De partner zal dan ook belasting op een gedeelte van de steun moeten betalen. Belastingtarief Belastingadviseur Jos Boxce legt het uit. "Voor de Tozo geldt een belastingtarief van 18%, maar voor een partner in loondienst geldt er een hoger belastingtarief. De Tozo inkomsten komen in dit geval bovenop het bestaande loon van de partner en zo wordt het totaal dan ook met het hogere belastingtarief belast." Volgens Jos gaat het om een behoorlijk bedrag. "In de algemene regel moeten partners van ZZP'ers die zelf in loondienst werken tussen de 600 en 1000 euro extra belasting betalen. Als je me vraagt of zelfstandig ondernemers dit wisten toen ze de Tozo aanvraagden dan is mijn antwoord: Nee."

Volgens Boxce heeft bezwaar indienen geen zin. "Hoewel het pas verderin vermeld staat, is het wel duidelijk aangegeven dat de partner de helft van de Tozo ontvangt en hierover dus belasting moet betalen." Het is dan uiteindelijk ook aan de politiek om hier verandering in aan te brengen. "Ik denk persoonlijk dat het een goed idee om de Tozo tot een gift te maken of in ieder geval enkel het deel voor de ZZP'er zelf belastbaar te maken." Jos haalt zijn schouders op. "Maar dan zal de wetgever een regeling moeten treffen en die is er op dit moment nog niet."