Station Noord krijgt weer een dak: hijsklus van 20 ton en millimeters speling

Geen treinverkeer dit weekend tussen Alkmaar en Heerhugowaard. De reden: een flinke hijsklus bij station Noord. De nieuwe perronoverkapping wordt er geplaatst. In alle vroegte ging de eerste van vier de lucht in.

De kappen wegen 20 ton en zijn bijna helemaal 'klaar'. "Het is zo ontworpen dat eigenlijk alles zoals elektriciteit er al in zit. Dat betekent ook dat het straks wel precies moet passen en we niet meer dan een paar millimeter speling hebben", vertelt Ivo Stork. Hij is als ontwerpleider door Dekker Bouw & Infra ingehuurd en hoeft eigenlijk niet te werken vandaag. "Tsja, je wilt toch graag zien dat alles wat verzonnen is ook echt zo uitpakt."

En het blijkt gelukkig allemaal te kloppen. Ondanks dat de wind wat steviger is dan verwacht wordt de eerste overkapping zonder problemen over de bovenleiding van het spoor heen getild en exact op de juiste plek 'gelegd'.

Mediapartner Alkmaar Centraal maakte van de hijsklus een timelapse: